Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:10

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:10

Türkiye siyasetini yakından takip eden yurttaşlar son zamanlarda adı araştırılan Mustafa Güzel'in hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Mustafa Güzel kimdir? Mustafa Güzel kaç yaşında, nereli? CHP'li Mustafa Güzel istifa mı etti?

MUSTAFA GÜZEL KİMDİR?

Mustafa Güzel, 1968 yılında Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Soylu Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu çocukluğunun da geçtiği, Soylu Köyü’nde tamamladı. Öğrenimine daha sonra Nizip’te devam ederken, bir yandan da baba mesleği olan çiftçiliği sürdürdü.

Vatani görevinden sonra fıstık tüccarlığıyla başlayan iş hayatı, farklı sektörlerde günümüze kadar devam etti. 2021 yılından beri, plastik sanayi ile halı sanayi alanlarında faaliyet gösteren Güzel, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Soylu Köyü’nde muhtar seçildi.

Güzel; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Karkamış Belediye Başkanı seçildi.

MUSTAFA GÜZEL ÖZEL HAYATI

Musta Güzel, evli ve 4 çocuk babasıdır.

MUSTAFA GÜZEL İSTİFA MI ETTİ?

CHP'den seçilen Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AKP'ye katılacağını açıkladı. Güzel, "Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde AKP'de devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" dedi. CHP Gaziantep İl Başkanı ise, Güzel'e tepki gösterdi ve 'istifa' çağrısı yaptı.