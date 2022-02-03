Mustafa Hoş: Troller tarafından takip ve tehdit edildim

03 Şubat 2022 Perşembe, 10:41

Gazeteci Mustafa Hoş, KRT TV'de katıldığı Olağan İşler programında açıklamalarda bulundu.

Trollerin kendisini takip ettiğini ve tehlikeli bir yapı olduğunu söyleyen Hoş, "Çocuğumla parka gittiğim anları bile söylüyorlar. Bu organizasyon öyle hafife alınacak bir şey değil" dedi.

"BU ORGANİZASYON HAFİFE ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Arayan kişiler tarafından ev adresinin söylendiğini açıklayan Hoş, "Oturduğum ev adresini söylüyorlar. Şu saatte şuradan çıktın diyorlar. Evet, ben o saatlerde oradan çıkmışım. Çocuğumla parka gittiğim anları bile söylüyorlar. Bu organizasyon öyle hafife alınacak bir şey değil" diye konuştu.

"ÖYLE BAĞLANTILARI VAR Kİ..."

"Birçok insan Twitter'dan bir şeyi retweetlediği için yargılanıyor. Bir sürü isim var bu şekilde" diyen Hoş, "Onlar(troller) hedef gösterdiği için böyle oluyor. Çünkü bir organizasyon yapılıyor. Telegram üzerinde "Şu kişiyi hedef gösteriyoruz, çalışma başlatıyoruz" diyerek organize oluyorlar. O çalışma başlatılan kişinin başına muhakkak bir iş geliyor. Sadece sosyal medyada tepki gösterilmiyor. Mutlaka fiziki olarak başına bir iş geliyor. Mesela benimle ilgili bir sürü sahte belge düzenlediler. Bu organizasyon içerisinde olan her birinin öyle bir bağlantıları var ki ihale alıyorlar, FETÖ borsası yapıyorlar, iş adamlarını tehdit ediyorlar, şantaj bile yapıyorlar" ifadelerini kullandı.