Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe duyduğu sevgi ve şarkıların özel yeri: İşte Atatürk'ün en sevdiği şarkılar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk askerlik ve liderlik özelliklerinin yanı sıra müziğe ve sanata da büyük bir ilgi duymaktaydı. İşte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar...
29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgelerken, bu özel günü daha da anlamlı kılan şeylerden biri de Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe olan ilgisi ve sevgisidir. Atatürk'ün sevdiği ve dinlediği şarkılar, onun kişisel tercihleri ve müziğe verdiği değeri yansıtıyor.
İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bazıları:
Kimseye Etmem Şikâyet
Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan olan "Kimseye Etmem Şikâyet" şarkısı Nihavent makamındaki bu Klasik Türk müziği eserinin güftesi İhsan Raif Hanım'a, bestesi ise Kemani Serkis Efendi'ye aittir. En bilinen yorumlarından biri Müzeyyen Senar'a aittir.
İzmir'in Kavakları
İzmir’in Kavakları, Segah makamında,9/8 lik ritime sahip zeybektir.Muzaffer Sarısözen tarafından kaynak kişi Ekrem Güyer'den derlenip notaya alınan türkü, 337 repertuvar numarasıyla TRT arşivine kaydedilmiştir.
Vardar Ovası
Fikri’min İnce Gülü
Söz ve bestesinin 1865-1927 yılları arasında yaşamış olan Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olduğu bilinmektedir. Fikrimin İnce Gülü şarkısını pek çok sanatçı seslendirmiştir. Ancak günümüzde en çok bilinen yorumu Müzeyyen Senar yapmıştır.
Diğer sevdiği şarkılar ise şöyle:
- Mani Oluyor
- Değirmene Un Yolladım
- Havada Bulut Yok
- Dayler Dayler
- Cana Rakibi Handan Edersin
- Alişimin Kaşları Kara
- Şahane Gözler
- Sigaramın Dumanı
- Asker Yolu Beklerim
- Çile Bülbülüm Çile
- Şu Dalmadan Geçtin Mi
- Pencere Açıldı Bilal Oğlan
- Hâb-gâh-ı yâre girdim
- Yanık Ömer
- A Benim Mor Çiçeğim
- Akşam Oldu Yine Bastı Kareler
Atatürk, müziği sadece bir sanat dalı olarak değil, aynı zamanda insanların duygusal ifade ve bir araya gelme biçimi olarak görmüştür. Onun müziğe olan bu sevgisi, Türk milletinin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Atatürk'ün sevdiği şarkılar, onun kişiliğinin derinliklerine ve duygusal yanına bir pencere açar.
Bugün, 29 Ekim'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve Atatürk'ün mirasını kutladığımızda, onun sevdiği şarkıları dinleyerek, geçmişimizin ve değerlerimizin bir parçasıyla bağ kurabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe olan sevgisi, Cumhuriyetimizin ve Türk milletinin zengin kültürel mirasının bir parçasıdır ve gelecek nesillere aktarılmaya devam etmelidir.
Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
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