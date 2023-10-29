Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe duyduğu sevgi ve şarkıların özel yeri: İşte Atatürk'ün en sevdiği şarkılar

Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:34

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:34

29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgelerken, bu özel günü daha da anlamlı kılan şeylerden biri de Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe olan ilgisi ve sevgisidir. Atatürk'ün sevdiği ve dinlediği şarkılar, onun kişisel tercihleri ve müziğe verdiği değeri yansıtıyor.

İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bazıları:

Kimseye Etmem Şikâyet

Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan olan "Kimseye Etmem Şikâyet" şarkısı Nihavent makamındaki bu Klasik Türk müziği eserinin güftesi İhsan Raif Hanım'a, bestesi ise Kemani Serkis Efendi'ye aittir. En bilinen yorumlarından biri Müzeyyen Senar'a aittir.

İzmir'in Kavakları

İzmir’in Kavakları, Segah makamında,9/8 lik ritime sahip zeybektir.Muzaffer Sarısözen tarafından kaynak kişi Ekrem Güyer'den derlenip notaya alınan türkü, 337 repertuvar numarasıyla TRT arşivine kaydedilmiştir.

Vardar Ovası

Fikri’min İnce Gülü

Söz ve bestesinin 1865-1927 yılları arasında yaşamış olan Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olduğu bilinmektedir. Fikrimin İnce Gülü şarkısını pek çok sanatçı seslendirmiştir. Ancak günümüzde en çok bilinen yorumu Müzeyyen Senar yapmıştır.

Diğer sevdiği şarkılar ise şöyle:

Mani Oluyor

Değirmene Un Yolladım

Havada Bulut Yok

Dayler Dayler

Cana Rakibi Handan Edersin

Alişimin Kaşları Kara

Şahane Gözler

Sigaramın Dumanı

Asker Yolu Beklerim

Çile Bülbülüm Çile

Şu Dalmadan Geçtin Mi

Pencere Açıldı Bilal Oğlan

Hâb-gâh-ı yâre girdim

Yanık Ömer

A Benim Mor Çiçeğim

Akşam Oldu Yine Bastı Kareler

Atatürk, müziği sadece bir sanat dalı olarak değil, aynı zamanda insanların duygusal ifade ve bir araya gelme biçimi olarak görmüştür. Onun müziğe olan bu sevgisi, Türk milletinin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Atatürk'ün sevdiği şarkılar, onun kişiliğinin derinliklerine ve duygusal yanına bir pencere açar.

Bugün, 29 Ekim'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve Atatürk'ün mirasını kutladığımızda, onun sevdiği şarkıları dinleyerek, geçmişimizin ve değerlerimizin bir parçasıyla bağ kurabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe olan sevgisi, Cumhuriyetimizin ve Türk milletinin zengin kültürel mirasının bir parçasıdır ve gelecek nesillere aktarılmaya devam etmelidir.

Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.