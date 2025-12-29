CHP Gölge Milli Eğitim Bakanlığı 2 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosunda yer alan isimlerinden, Millet Mekteplerinin kurucusu ve Atatürk’ün Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anma programı düzenleyecek.
Mustafa Necati gömütü başında anılacak
CHP, cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati'yi Cuma günü gömütü başında anacak.
29.12.2025 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
CHP, cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati'yi Cuma günü gömütü başında anacak.
İlgili Konular: #CHP