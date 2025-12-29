Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mustafa Necati gömütü başında anılacak

Mustafa Necati gömütü başında anılacak

29.12.2025 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
Mustafa Necati gömütü başında anılacak

CHP, cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati'yi Cuma günü gömütü başında anacak.

CHP Gölge Milli Eğitim Bakanlığı 2 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosunda yer alan isimlerinden, Millet Mekteplerinin kurucusu ve Atatürk’ün Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anma programı düzenleyecek.

İlgili Konular: #CHP