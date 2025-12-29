Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı’ya suikast iddiası: Kongrede yoğun güvenlik önlemi! 15 şüpheli gözaltında!

Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin dün gerçekleştirilen genel kurulunda dikkat çeken yoğun güvenlik önlemlerinin ardında, Genel Başkan Alaaddin Sarı ve sendika yöneticilerine yönelik bir suikast iddiasının bulunduğu öğrenildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

GENEL KURULDA YOĞUN ÜVENLİK ÖNLEMİ

Genel kurul sırasında salondaki olağanüstü güvenlik önlemlerine dikkat çeken Genel Başkan Sarı, kürsüden yaptığı konuşmada, “Dikkat ettiniz mi bu kadar emniyet neden geldi? Niye bu kadar tedbirler alındı?” ifadelerini kullanmış, kendisine ulaşan bazı bilgileri sendika örgütüyle paylaşacağını belirtmişti. Bu sözlerin, emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

EMNİYET DEVREYE GİRDİ

Kocaeli’deki yerel gazetelerin aktardığına göre emniyet, Sarı ile genel başkan yardımcıları Alperen Şakacı ve Necdet Ulusoy’u hedef aldığı iddia edilen bir suikast planına ilişkin istihbarat aldı. Bunun üzerine “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında KOM ekipleri, 28 Aralık sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADRESLERİNDE RUHSATSIZ TABANCALAR ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 410 adet tabanca fişeği, 13 adet tabanca şarjörü ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, emniyetteki işlemlerinin ardından Salı günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.