Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'a '3. madde' tepkisi: 'Suç işlediğinizin farkında mısınız?'
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, anayasanın 3'üncü maddesini açıkça hedef alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sert tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesinden 3'üncü maddeyi hedef almasına tepkiler sürüyor.
Şarkıcı Mustafa Sandal, Numan Kurtulmuş'a, "Suç işlediğinizin farkında mısınız?" diye seslendi.
Kurtulmuş, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" dedi.
“SUÇ İŞLEDİĞİNİZİN FARKINDA MISINIZ?”
Sosyal medyada Kurtulmuş'un açıklamalarını alıntılayan Sandal, "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" ifadesini kullandı.
Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey? pic.twitter.com/khcDKT6ZEi— Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 12, 2024
Etiketler: #Numan Kurtulmuş #Mustafa Sandal
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