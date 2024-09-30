TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: TBMM'nin yapabileceği bir şey yok

Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:24

Güncelleme: 30.09.2024 - 16:31

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’nin yeni yasama dönemi öncesinde basın toplantısında konuştu.

"Yeni anayasa" çalışmaları için önümüzdeki dönemde toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alınacağını söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye’de sadece bir ya da birkaç partinin değil bütün toplumun anayasası olarak kabul edilebilecek bir millet sözleşmesine ihtiyaç olduğu aşikardır” diye konuştu.

Anayasa tartışmalarının şeffaf bir zeminde yapılması gerektiğinin "hayati bir husus" olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Partilerin görüşlerinin alınması ve sürecin açık şekilde yürütülmesinin yanında önümüzdeki dönemde görüşü olan bütün kesimlerin görüşlerinin alınacağı bir dönemi TBMM Başkanlığı olarak kendimizi yükümlü sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

"TBMM'NİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK"

Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın durumuna ilişkin de soru üzerine bir "açıklama" yaptı.

Kurtulmuş, "Meselenin bundan sonraki kısmı tamamen hukuki süreçlerle ilgilidir. Sonuç almak bakımından TBMM'nin bu aşamada yapabileceği bir şey yoktur" dedi.