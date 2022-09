Mustafa Sarıgül: Miçotakis, Türk halkının sabrını deneme

10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:39

Mustafa Sarıgül, Yenikapı'da düzenlenen Sivas Günleri'ni ziyaret etti. Burada stantları gezen ve bilgi alan Sarıgül, gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Sivas'ın Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Sarıgül, af çağrısını hatırlattı.

SİCİL AFFINA İHTİYAÇ VAR

Sarıgül, “9 Nisan tarihi itibariyle bir af çağrısında bulundum. Af isteğimiz siyasi bir istek değil tamamen vicdani bir istektir. Af talebimiz pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Yargılamayla ilgili bazı sıkıntıların olduğu da ortada. 285 bin kapasiteli cezaevlerinde onun çok çok üzerinde kader mahkumlarımız var. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle ekonomik şartlar nedeniyle, esnaflarımızda büyük sıkıntı oldu. Sicil affına ihtiyaç var. Ehliyeti alınan bir buçuk milyondan fazla yurttaşımız var. Onlara bir ehliyet affına ihtiyaç var. Toplumsal barış için affet Türkiyem. Affın kimin işine yarayacağı, hangi partiye ne kadar oy getireceği o bizimle ilgili bir konu değilö dedi.

TUNÇ SOYER'İN NİYETİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti ile ilgili açıklamalarıyla ilgili de konuşan Sarıgül, “İzmir bir tarih yazmıştır. İzmir'in kurtuluşu, müthiş bir coşkuyla kutlanmıştır. İzmir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in yaptığı çalışmayı kutluyorum. Mikrofon heyecanı münasebetiyle belki bir kısım eksik sözler söylenmiş olabilir ama ben Tunç Soyer'in niyetini çok iyi biliyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak biz, her zaman şunu söyleriz. Alpaslanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmet de bizim, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim. Biz her zaman Osmanlı'ya da Selçuklu'ya da Cumhuriyet'e de her zaman saygımızı, sevgimizi ve hürmetimizi gösteririz. Osmanlı bizim için baş tacıdır, Cumhuriyet bizim için baş tacıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İKİ İTTİFAKA MAHKUM DEĞİLDİR

6'lı masa hakkında da konuşan Sarıgül, “6'lı masa kendi değerlendirmeleri, kendi takdirleridir. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Partiler arasında her zaman iş birliği, güç birliği mutlaka yapılmalıdır. Türkiye Değişim Partisi olarak siyasetin yapılış şeklini değiştirmek için hayattayız ve ayaktayız. Türkiye Değişim Partisi, rakiplerini kötüleyen karalayan bir siyasi parti değil, çare bulan bir siyasi parti" dedi.

MİÇOTAKİS, TÜRK HALKININ SABRINI DENEME

Sarıgül, “İzmir'de yapılan o güzel toplantıda Yunanistan eminim ki ders almıştır. Sayın Miçotakis, İzmir'e baksın 100 sene önce atalarının, dedelerinin ecdatlarının oradan nasıl gittiğini asla unutmasın. Şunu görsün ki 100 sene önce atalarımız, dedelerimiz, ay yıldızlı bayrağı korumak için nasıl 100 sene önce İzmir'den onları kendi memleketlerine gönderdilerse, bir kez daha Miçotakis Türk halkının kesinlikle sabrını deneme. Biz sağlıkta, ekonomide farklı konuları düşünebiliriz ama bayrağımız ve toprağımız söz konusu olduğu zaman devletimizin yanında hepimiz el birliği yaparız. Sayın Miçotakis, Amerika'ya güvenme, Amerika sana çok uzak. Türkiye sana çok yakın. Atina parlamentosunun önünde Türk bayrağı açtım ve sana barış çağrısında bulundum. Bir kez daha uyarıyoruz, siyasiler savaştan değil barıştan yanadır. Amerika'ya güvenme. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Türkiye ile dost olman senin hayrınadır" diye konuştuyoruz, siyasiler savaştan değil barıştan yanadır. Amerika'ya güvenme. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Türkiye ile dost olman senin hayrınadır" diye konuştu.