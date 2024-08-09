Muş’taki piknik faciasında ölü sayısı 5’e yükseldi

Yayınlanma: 09.08.2024 - 14:02

Güncelleme: 09.08.2024 - 14:03

Alınan bilgiye göre, Muş'un Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü’ne gitti. Göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi. Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin’in cansız bedenleri bulundu. Suda kaybolan Fatma Hediye Karakaya için yapılan arama çalışmaları ise gece saatlerine kadar devam etti. AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çalışma yürüten Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’ne bağlı Sualtı Grup Amirliği’nde görevli kurbağa adamlar, Fatma Karakay’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Karakay’ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ile olay yerine giden Muş Vali Vekili Tahir Yılmaz, bugün saat 15.30 sıralarında 5 kişinin suda kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar geldiğini söyledi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Yılmaz, aileye başsağlığı ve sabır diledi. İhbar sonucu anında bölgedeki dalgıç ekiplerine haber verildiğini belirten Vali Yardımcısı Yılmaz, "Buraya geldiğimizde 3 vatandaşımızın çıkarıldığını tespit ettik. Daha sonra 4’üncü vatandaşımıza da ulaştık. Bu saat itibarıyla dalgıçlarımızın da desteğiyle 5’nci vatandaşımıza da ulaştık. Adli tıp ve savcılık konuyu takip ediyor. Cenazelerimizi defnedeceğiz. Aileye başsağlığı diliyoruz. Üzücü ve olmamasını istediğimiz bir durum" dedi.

Olay yerine geldiğinde 5 kişinin suya girdiğini öğrendiğini söyleyen Bostankent köyü muhtarı Ali Rıza Tekin de, "Köyde yüzme bilenleri çağırdım. 4 kişiyi çıkardık. Büyük bir acı. Bir aileden 5 kişiyi kaybetmek çok zor bir durum. Hayatını kaybedenler dayımın çocuklarıdır. Otopsi yapıldıktan sonra cenazeleri getirip defnedeceğiz” ifadelerini kullandı.