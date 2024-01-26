Müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.N.S. (21), emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:51
Müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Gebze'de E.N.S.'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden müstehcen yayın yaptığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. E.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 


En Çok Okunan Haberler