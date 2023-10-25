Müşteri seyyar satıcıya saldırdı, tezgahı dağıttı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:27

Güncelleme: 25.10.2023 - 09:53

Olay, 19.30 sıralarında Ispartakule Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devamlı alışveriş yaptığı seyyar satıcı Yusuf Şahin'in yanına gelen kadın, alışveriş yaptıktan sonra yanında para olmadığını söyleyerek para almak üzere evine gitti.

Geri dönen kadın bir anda yerden aldığı sert bir cisimle Şahin'in kafasına vurdu. Ardından da Şahin'e saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı.

Kavganın ardından tezgahı dağıtan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye giden Şahin tedavisinin ardından polis merkezine giderek kadından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kadının da Şahin'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayın ardından tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde kadının, "Senin namusuna konuşsalardı, sen de aynısını yapardın" dediği duyuluyor.

"ARABAMDAKİ TÜM MEYVELERİ DAĞITTI"

Yusuf Şahin, "Bayan benden alışveriş yaptı. Alışveriş yaptığında 'param yok' dedi. Bende, 'sonra verirsin' dedim. Daha öncesinden tanıyordum bu kadını. Borcunu vermemezlik yapmazdı. Ben hiç para istemedim, dün akşam geldi yine kredi kartını uzattı bende pos cihazımın olmadığını söyledim. Kredi kartını uzatıp ' git bankadan çek' dedi. Bugün tekrardan uğradı, para evde alayım geleyim dedi. Benim senden para istediğim yok getirirsin sonra dedim. Evden döndüğünde elinde sert bir cisimle gelerek arkam dönükken kafama vurdu. Vurduktan sonra ben kendimi korumak istedim ama darbeyi yedikten sonra kendimi savunamadım. Bana vurmaya devam etti. Araya girmek isteyen kişilere de müdahale etti. Çok çirkin sözler söyledi. Arabamdaki bütün meyveleri dağıttı. Sonra polis gelip onu gözaltına aldı. Kesinlikle şikayetçiyim. Alkolün etkisindeydi. Yaşadığı sitede de devamlı böyle olaylar sergiliyormuş. Normal bir alkol olduğuna inanmıyorum" dedi.

LAF ATTIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınan kadının, 400 lira borcu olduğu ve ödemeye gittiği sırada Şahin'in kıyafetlerinden dolayı kendisine laf attığını ve bunun üzerine saldırdığını söylediği öğrenildi.