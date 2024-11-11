'Müşterilerini benimle paylaş' kavgasında kan aktı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yeni bir asansör firması kuran B.T.'nin, aynı işi yapan ve "Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim" diye tehdit ettiği E.G. tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

'Müşterilerini benimle paylaş' kavgasında kan aktı!
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DHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 21:17

Olay, Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak üzerinde meydana geldi. Yeni bir asansör firması kuran B.T., aynı iş kolunda faaliyet gösteren E.G.’ye iddiaya göre "Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim" diye tehdit etti. 

E.G. ile B.T. arasında müşteri paylaşma meselesinden tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında E.G. belinden çıkardığı tabanca ile B.T.’nin sağ bacağına doğru ateş etti. 

B.T.’ye isabet eden kurşun, sol kasığından çıkarken, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.G. polise teslim olurken, B.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis, hastane çevresinde de güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #kavga #zonguldak

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