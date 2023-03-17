Müşterilerinin hesabından para çeken bankacı gözaltına alındı

Edirne'de müşterilerinin hesabından yaklaşık 6 milyon lira çeken 15 yıllık banka çalışanının gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 12:56
Müşterilerinin hesabından para çeken bankacı gözaltına alındı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışma sonrası, müşterilerin hesabından izinsiz para çektiği iddiasıyla bir bankada çalışan H.E.Ö.'yü yakaladı.

"TEHDİT" İDDİASI

Gözaltına alınan H.E.Ö. polise verdiği ifadede, çalıştığı bankanın müşterisi olarak tanıdığı G.G. ile arkadaş olduklarını, onun tehdit ve yönlendirmeleriyle 1 yılda 8 müşterinin hesabından 5-6 milyon lira nakit olarak çektiğini anlattı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Paranın tamamını G.G.'nin adamlarına verdiğini, kendisinin de dolandırıldığını ileri süren H.E.Ö., şikâyetçi oldu. Polis ekipleri G.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli H.E.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


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