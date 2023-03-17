Müşterilerinin hesabından para çeken bankacı gözaltına alındı
Edirne'de müşterilerinin hesabından yaklaşık 6 milyon lira çeken 15 yıllık banka çalışanının gözaltına alındığı aktarıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışma sonrası, müşterilerin hesabından izinsiz para çektiği iddiasıyla bir bankada çalışan H.E.Ö.'yü yakaladı.
"TEHDİT" İDDİASI
Gözaltına alınan H.E.Ö. polise verdiği ifadede, çalıştığı bankanın müşterisi olarak tanıdığı G.G. ile arkadaş olduklarını, onun tehdit ve yönlendirmeleriyle 1 yılda 8 müşterinin hesabından 5-6 milyon lira nakit olarak çektiğini anlattı.
ŞİKÂYETÇİ OLDU
Paranın tamamını G.G.'nin adamlarına verdiğini, kendisinin de dolandırıldığını ileri süren H.E.Ö., şikâyetçi oldu. Polis ekipleri G.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli H.E.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı