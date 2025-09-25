Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı

İddiya göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde meydana gelen olayda, G.B. isimli şahıs, bir inşaat için anlaştığı müteahhitten iddiaya göre parasını alamayınca 15 katlı inşaatın 8’inci katına çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, G.B.’yi ikna etmek için yanına çıkarken, itfaiye ekipleri de inşaatın yanına atlama yatağı kurdu.

G.B. balkonun demirlerine oturarak, aşağı sarkarken yürekleri ağıza getirdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu G.B. ikna edilerek aşağı indirildi. G.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.