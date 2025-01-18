Müteahhitten tepki çeken savunma: 'Kaldığım şartlar konforsuz'

Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:38

Güncelleme: 18.01.2025 - 10:38

Yargılamada biri tutuklu altı sanık hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen davanın altıncı duruşması dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkamesinde görüldü.

Sanıkların, kayıp yakınlarının, taraf avukatlarının ve sanıkların getirdiği tanığın hazır bulunduğu duruşma, Pamukkale Üniversitesi'nden istenen yeni bilirkişi raporunun tamamlanmaması nedeniyle kısa sürdü. Duruşmada mevcut savunmasını tekrarlayan tutuklu müteaahhit H.Ç., "Beni suçlayanlar Allah'tan korksun, bu dünyanın ahireti de var" derken basının ve kayıp yakınlarının kendisini hedef yaptığını, 17 milyonluk borcunun 80 milyona ulaştığını ve mağdur olduğunu belirtti.

Savunmasında askerlik anısı anlatması üzerine mahkeme heyeti tarafından 'Anlatılanın dava ile alakası olmadığı' nedeniyle uyarılan H.Ç., konforsuz koşullarda kaldığını belirterek ev hapsi istedi. H.Ç.'nin savunmasına tepki gösteren bir depremzede, "Ben binada kolumu kaybettim. Bize mağduriyetten bahsediyor, ben tek kolumla su içmek istediğimde kapağını açamıyorum" dedi.

Mahkeme, sanıkların mevcut durumunun devamına karar verdi. Sanık tarafının yeni zemin etütü talebi reddedildi. Yedinci duruşma 2 Mayıs Cuma günü görülecek.

"DAHA NE OLMALI?"

Öte yandan soruşturma izni verilmesinin ardından haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen beş kamu personeline yönelik yeni itirazın da reddedildiği ortaya çıktı. Duruşma sonrası Cumhuriyet'e konuşan kayıp yakını Tuba Erdemoğlu, "İtirazımız kopyala yapıştır metinle reddedilmiş. Biz aileler mücadele ederken şunu artık anlamıyoruz: Bu kişilerin yargılanması için buranın ruhsatının olmaması, kaçak yapılması denetlenmemesi, inşaata müdahale edilmemesi, durdurulmaması zaten delil teşkil etmiyor mu? Daha ne olması lazım?" dedi.

"HER ŞEY ORTADA"

Mahkemeye sanıklar tarafından getirilen tanığın çelişkili konuştuğunu belirten kayıp yakını Nevres Akkaya, şunları söyledi:

"Kendisine ezberletilen şeyleri hatırlayamamış gibi bir hali vardı. Sanık savunmasında diğer binalarında bir şey olmadığını belirtti. Ancak o binalarda market binanın altında değil. Kendisi kabul etmese de yalnızca bizim binada 2 bloğun altını komple market yaptığı ve marketin içine boydan boya asma yaptığı için yıkıldı. Duruşmanın uzaması ver defasında aynı şeylerin söylenmesi, elde kesin delil ve kayıtların olmasına karşın bu kadar uzaması bizleri derinden üzüyor. Bir an önce adil yargılamanın yapılmasını ve sanıkların olası kast ile yargılanmasını Türk adaletinden bekliyoruz."