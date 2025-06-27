‘Mutlak Butlan’ davasına tepkiler dinmiyor : 'Kurultay’da kaybetmiş biri partiyi yönetemez'

CHP aleyhine açılan "mutlak butlan" davasına hukuk çevrelerinden tepki geldi. Eski Adana Milletvekili ve Baro Başkanı Av. M. Ziya Yergök, davanın reddedilmesi gerektiğini belirterek, “Kurultay’da kaybetmiş birine parti yönetiminin verilmesine daha çok karşıyız” dedi.





CHP’de “mutlak butlan” başlığıyla açılan ve partinin olağanüstü kurultaylarını hedef alan davaya yönelik tepkiler büyüyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan 22. Dönem Adana Milletvekili ve eski Adana Baro Başkanı Avukat M. Ziya Yergök, söz konusu davanın hukuka, usule ve yasaya tamamen aykırı olduğunu vurguladı. Yergök, “Bu dava derhal reddedilmelidir. Çünkü çağrı heyeti partiyi 45 gün içinde kongreye götürür. Oysa Sayın Kılıçdaroğlu kaybettiği Kurultay sonrası partiyi yönetmeye kalkıyor” diye konuştu.



Yergök, Kılıçdaroğlu’nun “Kayyum benim gelmemden daha mı iyi?” şeklindeki açıklamasına da dikkat çekerek, “Evet, kayyum daha iyi. Çünkü kayyumun görevi sınırlıdır: Seçimi yapar ve çekilir. Oysa Kurultay'da kaybetmiş bir kişinin partiyi yeniden yönetmeye çalışması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Yergök ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun bazı açıklamalarından, olağanüstü kurultayı erteleyerek iktidarla anayasa konusunda işbirliğine açık olduğu izlenimini edindiklerini söyledi.