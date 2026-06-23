'Mutlak butlan'ın atadığı Gümrükçü'ye ADD'den tepki: 'İhraç edilsin' talebi

CHP’de mutlak butlan tartışmalarının gölgesinde yaşanan yönetim krizinin ardından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü'ye tepkiler sürüyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Yönetim Kurulu üyesi de olan Gümrükçü'nün göreve geliş sürecinde sarf ettiği ve kamuoyunda büyük tartışma yaratan ‘taban harekâtıyla CHP İzmir İl Başkanlığı'nı kan dökmeden teslim aldık’ sözleri ADD yöneticileri tarafından sert biçimde eleştirildi.

"KAN DA MI DÖKECEKTİNİZ?"

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “‘Taban harekâtı ile kan dökmeden CHP İzmir İl Başkanlığını teslim aldık’ diyen butlancıların il başkanlığı icraatları. Bu kafa ile parti yönetmek... Vah! Utanmak sadece insana özgü bir özelliktir. ‘Kan dökmeden’ öyle mi? Olmasaydı kan da mı dökecektiniz? Bu üslupla mı koskoca İzmir'de CHP İl Başkanlığı yapacaksınız?” dedi.

‘ADD’NİN TEMSİL ETTİĞİ İLKELERLE BAĞDAŞMIYOR’

Tepkiler yalnızca eleştirilerle sınırlı kalmadı. ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, genel merkeze gönderdiği resmi yazıyla Gümrükçü hakkında dernek tüzüğü ve derneğin ilke ve amaçları bakımından değerlendirme yapılıp eylem ve söylemlerinin dernek üyeliği ve yöneticilik sorumluluğu ile bağdaşmadığı kanaatine varılması durumunda üyeliğinin sonlandırılmasını (ihraç) istedi. A

vci, başvurusunda ‘kan dökmeden’ ifadesinin hangi bağlamda kullanılmış olursa olsun toplum nezdinde şiddet çağrışımı oluşturduğunu vurgulayarak, bunun ADD’nin temsil ettiği hukuk devleti, demokrasi ve toplumsal barış ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.

Başvuruda genel yönetim kurulu üyelerinin yalnızca kendilerini değil derneğin kurumsal kimliğini de temsil ettiği anımsatılarak kamuoyunda infial yaratabilecek açıklamaların daha yüksek bir sorumluluk gerektirdiği ifade edildi.

Öte yandan Utku Gümrükçü 2024’te ADD'nin genel başkanlığı için aday olmuştu. Ancak yapılan seçimde mevcut genel başkan Hüsnü Bozkurt'a karşı kaybetmişti.