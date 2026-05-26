'Mutlak butlan' kararı sonrası sosyal medyaya operasyon: 93 hesaba erişim engeli getirildi

CHP kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından oluşan toplumsal tepkiyle birlikte sosyal medyada da yeni bir "erişim engelleme" dalgası başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, son 3 günde yapılan çalışmalarda "suç unsuru taşıdığı" iddiasıyla 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

KULLANICILARA SORUŞTURMA AÇILDI

Başkanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan teknik ve hukuki incelemelerde "söz konusu hesapların; kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı, devlet büyüklerine hakaret içerikli içerikler yaydığı ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğü" iddia edildi.

Bunun üzetine söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.