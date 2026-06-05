Mutlak butlan kararını bile bahis konusu yaptılar: CHP’deki son gelişmeler yasadışı bahis sitelerinde

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturması ve CHP’nin kurultayda seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in siyasi geleceği, yasadışı bahis sitelerinde “oyun” haline getirildi. Bazı platformlarda CHP’de yaşanan gelişmeler, liderlik tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığı sürecine ilişkin başlıklar için bahis açıldığı görüldü.

Türkiye’de giderek yaygınlaşan yasadışı bahis ağı, spor karşılaşmalarının dışına taşarak siyaset ve toplumsal gelişmeleri de “oyun” haline getirdi. Dijital platformlar üzerinden etkinlik gösteren yasadışı bahis sitelerinde bu kez CHP’deki “mutlak butlan” süreci bahis konusu yapıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmedildi. Kararla birlikte kurultayın malul olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilirken, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda seçilen genel başkanı Özgür Özel’in konumuna ilişkin tartışmalar da siyasetin ana gündemlerinden biri haline geldi. CHP’de mahkeme kararıyla başlayan yeni süreç kamuoyunda tartışılırken, yasadışı bahis sitelerinin bu gelişmeleri de bahis malzemesine çevirdiği ortaya çıktı.

CHP’DEKİ KRİZE ORAN AÇTILAR

Cumhuriyet’in incelediği yasadışı bahis ağına ait dijital platformlarda, CHP’deki “mutlak butlan” sürecine ilişkin başlıkların oranlandırılarak bahis konusu yapıldığı görüldü.

“CHP liderlik seçimi yapılacak mı?”, “Herhangi bir CHP il başkanı AKP’ye geçecek mi?”, “Özgür Özel yeni bir siyasi parti kuracak mı?” ve “Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili karar açıklanacak mı?” gibi başlıklar altında bahis açıldı. Bahis seçeneklerinde siyasi gelişmelerin “Evet” ve “Hayır” seçenekleri üzerinden oranlandırıldığı görüldü. Platformlarda yer alan başlıklar, CHP’deki mahkeme kararının ardından ortaya çıkan siyasi belirsizliğin yasadışı bahis ağı tarafından ticari kazanç aracına dönüştürüldüğünü gösterdi.

YARGI KARARIYLA GELEN SÜREÇ BAHİS MALZEMESİ OLDU

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, CHP’de yalnızca hukuki değil siyasi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Parti içinde ve kamuoyunda kararın etkileri tartışılırken, yasadışı bahis sitelerinin bu süreci de “oyun” başlığına taşıması dikkat çekti. Söz konusu platformlarda CHP’nin iç işleyişine, parti yönetimine ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin ihtimallerin bahis konusu yapılması, yasadışı bahis ağlarının yalnızca sporla sınırlı kalmadığını bir kez daha ortaya koydu.

SİYASETİ DE ‘OYUN’ HALİNE GETİRDİLER

Yasadışı bahis sitelerinin erişim engellerine karşın farklı alan adları, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor. Bu platformların gündemdeki siyasi gelişmeleri kısa sürede bahis başlığına dönüştürmesi ise kamuoyunu ilgilendiren süreçlerin de manipülatif bir piyasaya konu edildiğini gösteriyor. Farklı platformlarda yer alan başlıkların benzer ifade kalıplarıyla hazırlandığı, oran sistemlerinin ve kullanıcı yönlendirme yöntemlerinin de büyük ölçüde aynı olduğu görüldü. Başlıkların kısa aralıklarla güncellendiği ve gündemdeki gelişmelere göre yeniden düzenlendiği belirlendi.

AYNI SİSTEM, YENİ GÜNDEM

Daha önce Cumhuriyet’in gündeme getirdiği yasadışı bahis ağlarında, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılıp bırakılmayacağı, erken seçim, asgari ücrete ara zam ve kabine değişikliği gibi başlıkların da bahis konusu yapıldığı ortaya çıkmıştı. Aynı ağların bu kez CHP’deki “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan hukuki ve siyasi süreci oranlandırdığı görüldü. Siyasi partilerin iç işleyişi, seçim süreçleri ve yargı kararları üzerinden bahis açılması, yasadışı bahis piyasasının siyaseti de gelir kapısına dönüştürdüğünü gösterdi.