Mutlak butlan ne demek? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır? CHP kurultay davası neden açıldı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultayları iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00’dan itibaren görülmeye başlandı. Peki, Mutlak butlan ne demek? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır? CHP kurultay davası enden açıldı?

MUTLAK BUTLAN NE DEMEK?

Mutlak butlan, CHP’nin kurultay davasıyla birlikte gündeme geldi. Kelime anlamı olarak butlan; geçersiz ve hükümsüzlük anlamında kullanıyor. Hukukta butlan ise hukuki işlemin temelinde bulunan bir eksiklik veya bozukluk durumlarında geçersiz kılınması demektir.

Mutlak butlan; gerçekleşen işlemin kanuna göre geçersiz sayılması ve taraflarca işlemin ardından düzeltme şansının olmaması durumudur. Mahkemeye gelen uyuşmazlık davalarında çoğunlukla ''mutlak butlan'' re’sen tespit edilir.

MUTLAK BUTLAN’IN AMACI NEDİR?

Mutlak butlan kararı arkasında kamu düzeni ve genel ahlak gibi temel değerlerin korunması amacı bulunur.

Emredici kurallara aykırılık (vergi kaçakçılığına dair anlaşmalar, TCK'da yasaklanan fillere dair sözleşmeler, seçim güvenliğinin tehdidine dair anlaşmalar vb.)

Ahlaka aykırı durumlarda; (Evliliği bozmaya dair sözleşmeler, insan onuruna aykırı sözleşmeler, aile yapısını bozucu anlaşmalar vb.)

Kamu düzenine aykırılık

Şekil şartlarına uymam; (Tapu işlemlerinde satış sözleşmelerinin resmi olmaması, nikah akdinin kanuni şekle uygunsuzluğu, Şirket kuruluşundaki uygunsuzluk gibi.)

Fiil ehliyetsizliği; (Hukuki kişiliği olmayanlar adına yapılan işlemler, kurulmama ya da sona ermiş tüzel kişilerin adına yapılan işlemler, akıl sağlığı yerinde olmayanların yaptığı işlemle vb.

CHP KURULTAY DAVASI NEDEN AÇILDI?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle farklı mahkemelerde açılan davalar; 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

Davacılar, 38. Olağan Kurultay'da rüşvet ve oylamaya hile karıştırılmasıyla delege iradesinin sakatlandığını savunarak bu kurultayın iptal edilmesi, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

CHP kurultay davasında üç karar ihtimali bulunuyor

1. Mahkeme ‘mutlak butlan’ kararı vererek 38’inci Kurultay’ı yok hükmünde sayacak ve eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ekibinin göreve iadesine karar verecek.

2. Mahkeme davayı ileri bir tarihe erteleyebilir. Buna gerekçe olarak da ‘Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasının sonucunun beklenilmesi’ gösterilebilir.

3. Mahkemenin düşük de olsa ‘ret’ etme ihtimali bulunuyor. Bu durumda ‘esastan’ dosyayı sonuca bağlayan bir ret kararı olur. Bu karara karşı taraflar temyiz yoluna gidebilir.