Muzaffer İlhan Erdost'u sevenleri yalnız bırakmadı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 04:00

Fotoğraf: Necati Savaş

12 Eylül darbesi sonrası Mamak Cezaevi’nde gözaltında dövülerek öldürülen Onur Yayınları’nın sahibi İlhan Erdost’un da ağabeyi olan Muzaffer İlhan Erdost için mezarı başında tören düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Erdost’un ailesi, yakınları ve dostlarının katılımıyla yapılan anmada bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anmada dostları, Erdost’un mezarı başında bilgeliğinden ve mücadeleci kişiliğinden söz eden konuşmalar yaptı.

Anmaya TİHAK Başkanı Nurten Çağlar, TİHAK Kurucu üyesi Nevzat Helvacı, TİHAK Yönetim Kurulu üyeleri Oğuz Gemalmaz, Mahmut Aslan, Akasya Kansu Karadağ, Muzaffer İlhan Erdost’un kızı Suları Erdost, Erdost ailesinden Gül, Türküler, Alaz Erdost; Serpil Güvenç, Kaya Güvenç, Ali Rıza Cihan, yazarımız Işık Kansu ve dostları katıldı.