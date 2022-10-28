Müze hayalı suya battı!

28 Ekim 2022 Cuma, 07:37

İzmir’in Konak ilçesinde mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait tarihi Kaptan Mustafa Paşa Vakıf Çarşısı arazisi kaderine terk edildi. 2016 yılında yıkılan çarşının altından Roma dönemine ait buluntuların çıkmasıyla aynı yere yapılacak AVM projesi iptal edilirken, Kemeraltı’nın kalbi sayılan sit alanında aradan geçen altı yıla karşın henüz çivi dahi çakılmadı. Ortaya çıkan tarihi şapel, liman ve hamamın ayağa kaldırılması ve müzeye dönüştürülmesi amacıyla yapılan ihalede sonuç elde edilemeyince binlerce yıllık uygarlık kalıntıları da mezbeleliğe dönen alanda otların ve çamurun arasında kaybolup gitti. Bölgede açılacağı sözü verilen müze bir yana, göl olan alanda iki yıldır biriken su dahi tahliye edilemedi.

125 ESNAF MAĞDUR OLDU

İzmir’in ekonomik, ticari ve kültürel anlamda kalbi konumundaki Kemeraltı Çarşısı’nda yaklaşık altı yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yerine AVM yapılması planlanan Kaptan Mustafa Paşa Vakıf Çarşısı’nda yaşanan süreç adeta yılan hikâyesine döndü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün AVM inadı nedeniyle 125 esnafın tahliye edilmesiyle 2016’da başlayan süreç, 3. derece tarihi sit alanında kalan 120 yıl önce inşa edilmiş eski iş merkezinin zemininde tarihi kalıntılar bulunmasıyla tıkanmıştı.

ANTIK SMYRNA’YA AİT İZLER BULUNDU

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ilk ihale iptal edilirken, inşaat çalışmaları durdurularak alanda İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile Müze Müdürlüğü gözetiminde kazı çalışmalarına başlanmıştı. 2018’de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından tel örgülerle kapatılan alan için Koruma Kurulu kararıyla bu kez 2019’da müze yapılacağı gerekçesiyle mimari proje hazırlandığı açıklandı. Tarihi kalıntıların düzenlenerek sergilenmesi amacıyla içerisinde mağaza ve kafelerin de yer alacağı müze projesi için açılan Aralık 2021’deki ihaleye katılan olmayınca binlerce yıllık geçmişe sahip, Roma uygarlığının ve Antik Smyrna kentinin izlerini taşıyan alan adeta kentin utanç noktası haline geldi.

ARAZİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Arazide yıllardır çivi çakılmadığı gibi koruma için somut bir önlem alınmadığından ötürü de defalarca su basan eski şapel ve limanın üzerini insan boyunu geçen otlar kapladı. Kentin göbeğindeki arazi aradan geçen onca zamanda müdahale edilmeyince çöplüğe dönerken, tarih sahipsiz kaldı. Her yağmurda sularla dolan alanda halen 22 milyon 490 bin lira bedelle 35 yıllık kiralayacak ve müze yapacak firma aranıyor.

MURAT BAKAN KONUYU MECLİS’E TAŞIDI

Tarihi alanın atıl durumda bırakılmasını TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Bakan, şunları sordu: “İzmir limanı kıyısındaki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın içinde, kentin göbeğindeki bu tarihi alanla ilgili yıllardır hiçbir adım atılmamasının, alanın adeta kaderine terk edilerek atıl bir şekilde bırakılmasının gerekçeleri nedir? Su tahliyesinin sağlanması için çalışma yapıldığından, yeniden yap-işlet-devret modeli ile ihale süreci başlatıldığını belirtmenize ve aradan bir yıl süre geçmesine rağmen hiçbir adım atılmamasının gerekçeleri nelerdir? İhale sürecinde son durum nedir?