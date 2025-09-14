Müzeyi andıran çay ocağına gelenler, geçmişe yolculuk yapıyor

Fatsa’da, 2015 yılında emekli olduktan sonra evinin alt katında çay ocağı açan Mehmet Altuntaş, deposunda sakladığı antika eşyaları da burada sergilemeye başladı. Zamanla müşterilerin de getirdiği objelerle koleksiyon büyüdü. Mehmet Altuntaş, “Önceleri çok fazla obje yoktu, zamanla obje sayısı arttı. Bir, iki, üç adet oldu derken şu anda binin üzerinde antika obje var. Farkında olmadan burayı bir müzeye çevirdim. Buraya gelenler ‘Çay ocağına mı geldim yoksa müzeye mi?’ diye soruyor ve şaşırıyor. Elimden geldiğince obje sayısını çoğaltmaya çalışıyorum. Şu ana kadar hep güzel tepkiler aldığım için mutluyum” diye konuştu.

‘BURAYA SADECE ÇAY İÇMEK İÇİN GELMİYORLAR’

Geçmişe özlem duyan insanların buraya geldiğini belirten Altuntaş, “İnsanlar buraya sadece çay içmek için gelmiyor. Eski zamanları hatırlamaya, tarihi objeleri görmeye geliyorlar. Çünkü bu eşyaların hepsinde bir yaşanmışlık, bir hatıra var” dedi.