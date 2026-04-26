Müzik ve sahne sanatçılarının yüzde 95’i iş sürekliliği sağlayamıyor: İşsizlik sigortaları da yok

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen), Türkiye’de sanatçıların yaşadığı zorlukları çeşitli istatistiklerle açıkladı. Sendika tarafından açıklanan veriler, Türkiye’de müzisyenlerin yaşadığı düzensizliği ortaya koydu.

SANATÇILARIN İŞSİZLİK SİGORTASI BİLE YOK

Sendika tarafından yapılan anketlerin sonucunda, müzik ve sahne emekçilerinin yüzde 95,3’ünün iş sürekliliğini sağlamakta zorlandığı ortaya çıktı. İş bulma sürecinin kolay geçtiğini, iş bulmakta zorlanmadığını ifade eden müzik ve sahne emekçilerinin oranı ise yalnızca 4,7 oldu. Katılımcıların yüzde 44,9’luk dilimi, kısa süreli çalışma aralarında zaman zaman işsizlik boşlukları olduğunu belirtirken, yüzde 25,4’lük kısmı bu işsizlik boşluklarını daha uzun sürelerde yaşadıklarını, yüzde 25’lik bölümü ise iş bulmakta ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti. Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Müzik ve sahne emekçilerini bu işsizlik boşluklarına karşı koruyacak herhangi bir yasal güvence yok. Çünkü müzik ve sahne emekçilerinin yüzde 89,8’inin ‘İşsizlik Sigortası’ dahi yok” denildi.

YAZILI SÖZLEŞME İMZALANMIYOR

Anketler, müzik ve sahne emekçilerinin yüzde 76,1’inin işe başlarken herhangi bir yazılı sözleşme imzalamadığını açığa çıkardı. Sendikadan yapılan açıklamada, “Yazılı sözleşmenin olmaması müzik ve sahne emekçilerinin hak kaybı yaşamalarına neden oluyor. Çoğu işverenin bu maliyetlerden kaçındığı için sözleşme yapmadığı ya da iş başlangıcında ‘sözel’ olarak yapılan sözleşmelere uymadığı bir gerçektir. Bu yüzden gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı gösteri sanatları alanındaki gibi atipik çalışmanın yaygın olduğu durumlarda ‘yazılı sözleşme’ zorunlu hale getirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

GELİRLERİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Müzik ve sahne sanatçılarının yüzde 43,6’sının aylık gelirinin açlık sınırının 1,5 kat altında olduğu belirtildi. Sanatçıların yüzde 23,8’i, aylık gelirlerinin herhangi bir beyanda bulunamayacak kadar düzensiz olduğunu aktardı. Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu oranlar üretim araçlarının yenilenmesi, bakımı, onarımını kendileri sağlayan ve çoğunlukla işveren tarafından sigortalanmadıkları için, sigorta primlerini de kendileri yatıran müzik ve sahne emekçilerinin geçim kaynakları bakımından ne kadar kırılgan bir durumda olduklarını gösteriyor” denildi.