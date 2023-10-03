Müzisyen genci silahla öldüren sanığa müebbet hapis!
Antalya'da yılbaşı eğlencesinde davul ve keman çalmak için kente gelen genci silahla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kepez ilçesinde geçen yıl müzisyen Hüseyin Uyulğan'ı (19) göğsünden silahla vurarak öldüren Nasuh Korkmaz'ın (40) yargılanmasına Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Pişmanım. Olaydan dolayı vicdan azabı çekmekteyim. Tanımadığım birini öldürmek istemezdim. Olay bilerek olmadı" diye konuştu
Mahkeme heyeti, sanık Nasuh Korkmaz'a "kasten öldürme" suçundan müebbet ve ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezalarında indirim uygulanmadı.
NE OLMUŞTU?
Antalya'ya yılbaşı eğlencesinde davul ve keman çalmak için gelen Hüseyin Uyulğan, 26 Aralık 2022'de bilmediği bir numaradan gelen aramanın ardından gittiği Kepez ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'ta tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüştü. Kaş ilçesinde yakalanan şüpheli Nasuh Korkmaz tutuklanmıştı.
Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Korkmaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
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