Myanmar'daki görevine başlayamayan Ali Sait Akın’ın görev yeri belli oldu

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Türkiye’nin Myanmar nezdindeki büyükelçisi olarak atanan ancak iç karışıklık nedeniyle bu ülkedeki görevine başlayamayan Ali Sait Akın’ın yeni görevi belli oldu.

2015-2017 yılları arasında Türkiye’nin Afganistan Kâbil Büyükelçisi olarak görev yapan Ali Sait Akın, 8 Aralık 2020’de Nepido Büyükelçisi olarak belirlenmiş, 3 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ataması resmileşmişti. Ancak 1 Şubat 2021’de Myanmar’da gerçekleşen askeri darbeden sonra ülkede iç karışıklık son bulmayınca Akın, bu ülkeye gönderilmedi ve görevine başlayamadı.

ELÇİLİĞİ KURACAK

Göreve başlamayı bekleyen Akın’ın Rize’nin Hemşin ilçesinde, çay bahçesinde ailesiyle birlikte bağ ve bahçe işleriyle uğraştığı, geçen eylül ayında basına yansımıştı. Atanmasına karşın Myanmar’a gidemeyen Ali Sait Akın, geçen hafta açıklanan yeni büyükelçiler kararnamesiyle Türkiye’nin Bissau Büyükelçisi olarak belirlendi. Akın, Türkiye’nin büyükelçilik açma kararı aldığı Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’daki ilk Türk büyükelçi olarak görev yapacak. Atama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Akın’ın Türkiye’nin yeni açılacak büyükelçiliğini kurmak için kısa süre içinde Gine-Bissau’nun başkenti Bissau’ya hareket etmesi bekleniyor. Gine-Bissau’nun Ankara Büyükelçiliği geçen yıl haziran ayında açılmıştı.