Naci Görür’den Afganistan depremi sonrası Türkiye için uyarı!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Afganistan’ın yaralarını sarmaya çalıştığını, çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu belirten Görür, “6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değil ise inanın” ifadelerini kullandı.

Türkiye için de uyarılarda bulunan Görür, şu çağrıyı yaptı:

“Gelin güzel ülkemizin deprem dirençli kentlerle bezenmesini talep edelim. Hükumet, yerel yönetim, halk el ele”