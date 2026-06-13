Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası kritik uyarı: 'Korkarım...'

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Depremin Gaziantep’in Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında gerçekleştiğini belirten Görür, 6 Şubat 2023 depremlerinin bölgedeki etkilerine dikkat çekti.

“DEPREM LEVHA SINIRI VE KENARLARINDA”

Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmentleri arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun.”

Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri patçalanacak. Geçmiş olsun pic.twitter.com/TAEC2ydtsp — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 13, 2026

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7,01 KİLOMETRE OLARAK KAYDEDİLDİ

Görür’ün değerlendirmesine konu olan depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan bilgilendirmede, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08’de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir" ifadeleri kullanıldı.