Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Ege geriliyor'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde gece saat 01.54 sıralarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 11.1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

“DALMA-BATMANIN ETKİSİYLE EGE GERİLİYOR”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege'de yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 2 sularında gece Ege’de 4,5 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs yayı ile ilgili ve odağı üzerleyen levha üzerinde. Dalma-batmanın etkisiyle Ege geriliyor."