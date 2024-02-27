Naci Görür Gemlik için uyardı: 7 ve üstü bir depreme kesinlikle dayanamaz

Deprem uzmanı Naci Görür, Gemlik'teki fay hattına ilişkin yaptığı açıklamada "Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:40
Naci Görür Gemlik için uyardı: 7 ve üstü bir depreme kesinlikle dayanamaz
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçen günlerde meydana gelen depremin ardından tartışılmaya devam eden Bursa Gemlik'teki fay hattına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, Gemlik'in 7'nin üzerindeki bir depreme dayanamayacağını söyleyerek; "Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz" dedi.

Görür açıklamasının devamında ise "Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.


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