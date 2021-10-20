Naci Görür, Girit'teki depremin ardından uyardı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 12:18

Bilim Akademisi üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Girit Adası'nda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin sığ bir deprem olduğunu söyledi.

Gerçekleşen depremle ilgili, "Bu depremleri Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu tetikliyor. Girit ve kuzeyindeki On İki Adalar bölgesinde daha başka depremlerin olması mümkün" yorumunu yapan Görür, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Girit’te 4,2’lik deprem oldu. Bu deprem Heraklion Havzası içerisinde ve sığ bir deprem. Muhtemelen havza içindeki normal faylarla ilgili. Kısa bir zaman önce burada yine depremler olmuştu. Bu depremleri Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu tetikliyor. Nitekim bugünkü depremin 6,1’lik depremden sonra olması da bunu kanıtlıyor. Girit ve kuzeyindeki Oniki Adalar bölgesinde daha başka depremlerin olması mümkün. Bu bölge de bizim kıyılarımıza yakın."



