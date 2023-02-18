Naci Görür'den 'deprem bölgesi' uyarısı: Artçıları hatırlattı....
Deprem Bilimci Naci Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu. Artçı depremleri hatırlatan Görür, "Bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz" ifadelerini kullandı.
Merkez üsstü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürerken artçı depremler de etkisini göstermeye devam ediyor.
Son olarak deprem Bilimci Naci Görür, deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili, Twitter'dan bir uyardıda bulundu.
"BETON DÖKMEYİN"
Görür şu ifadelerini kullandı:
"Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak: Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur."
Deprem bölgesindeki faaliyetlerle ilgili bir uyarım daha olacak: Eğer prekast betonarme kullanmıyorsunuz bir süre o bölgede inşaatlarda beton dökmeyiniz zira çok sık küçüklü büyüklü artçı depremler oluyor. Bu depremler dökülen betonlarda küçük çatlak, kırık ve zafiyet oluşturur.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 17, 2023
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