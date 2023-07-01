Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depreme dair açıklama: İki fayı işaret etti!

Kahramanmaraş Göksun’da bu sabah meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 12:16
Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depreme dair açıklama: İki fayı işaret etti!
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karaahmet köyünde bugün saat 04.00’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

“DEPREM DİRENÇLİ YERLEŞİM ALANLARI” UYARISI!

Görür, söz konusu depremin Çardak Fayı ile Göksun Fayı’nın kesişme noktasında gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Karahmet-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer. Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda ‘deprem dirençli yerleşim alanları’ oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli. Sevgiyle.”


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