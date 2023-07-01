Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depreme dair açıklama: İki fayı işaret etti!
Kahramanmaraş Göksun’da bu sabah meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme bulunan Prof. Dr. Naci Görür, “Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer” ifadelerini kullandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karaahmet köyünde bugün saat 04.00’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
“DEPREM DİRENÇLİ YERLEŞİM ALANLARI” UYARISI!
Görür, söz konusu depremin Çardak Fayı ile Göksun Fayı’nın kesişme noktasında gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Karahmet-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Burası Çardak Fayı ile Göksun Fayının kesişme bölgesi. Küçük depremlerin yoğunlaştığı yer. Yerel yönetimler Adana Havzasına doğru alanlarda ‘deprem dirençli yerleşim alanları’ oluşturma çalışmalarını ihmal etmemeli. Sevgiyle.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal böyle veda etti
- İzmir'de katliam gibi kaza: 4 ölü 21 yaralı
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- CHP'den 'yerel seçim' çıkışı!
- Havalimanında silahlı saldırı alarmı!
- Eski Brezilya lideri Bolsonaro'ya 8 yıl yasak
- Bayram mesajı 'milliyetçileri' kızdırdı
- Büyükelçi Murat Karagöz denizde kalp krizi geçirdi
- Vahşeti 1 hafta boyunca planlamış!
- Oğuzhan Uğur'dan 'Muharrem İnce' itirafı