Son dakika... Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 11:17
Son dakika... Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de saat 10.49 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 23.9 kilometre derinliğine yaşandığı kaydedildi.


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