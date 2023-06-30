Son dakika... Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de saat 10.49 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 23.9 kilometre derinliğine yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 30, 2023
AKDENIZ https://t.co/zbFQsjI82v
30.06.2023, 10:49:47 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 23.9 km#Kandilli
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