Naci Görür'den Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt: Gazetede okudum...

05 Kasım 2022 Cumartesi, 08:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Londra'da, üniversiteyi girişim dünyasıyla buluşturan ve dünyanın en iyi girişim ağlarından birini yöneten Entrepreneur First ile verimli bir toplantı yaptık. Türkiye'yi bu derin krizden çıkarmak için üniversitelerimizi birer üretim merkezine dönüştürecek adımları atacağız. İktidarımızda her üniversite bir fabrika, her fabrika bir üniversite, her gencimiz bir girişimci olacak” dedi.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Gazetede okudum. Sayın Kılıçdaroğlu, “Bütün fabrikalar üniversite, bütün üniversiteler fabrika olacak” gibi bir şey söylemiş. Yani bilim ve teknoloji ile üretimi artıracağını söylüyor. Şunu söylemek isterim: Bu iş ancak üniversitelerde uluslararası nitelikli bilim insanlarıyla olur. Yola çıkmadan önce bir yoklama yapsın. O nitelikteki insanların etrafta fazla olmadığını görüp hayal kırıklığına uğramasın. Sevgiyle”