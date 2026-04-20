Naci İnci’nin EUA üyeliğini sonlandırma kararı yargıya taşınmıştı: İşlem iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci’nin, rektör sıfatıyla tebliğ ettiği yazısıyla üniversitenin kurucu üyesi olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği’nden (EUA) çıkılması sonucu açılan dava kazanıldı. İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nin kararında, “başvuru sürecinde takip edilen yönetsel prosedüre uygun olarak rektörün EUA üyeliğinin sonlandırılması konusunu üniversite yönetim kuruluna intikal ettirerek bu konuda bir karar alınması gerekirken, üniversite yönetim kurulunca bu yönde bir karar alınmaksızın salt Rektör imzasıyla EUA üyeliğine devam edilmeyeceği yönünde tesis edilen dava konusu işlemde ‘yetki’ unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi” dendi.

Davayı açan öğretim üyelerinden emeritus prof. Alpar Sevgen, Avrupa Üniversiteler Birliği’ne 49 ülkeden üniversitelerin üye olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu birliğin gayesi üniversitelerde akademik özgürlük, kurumsal özerklik, ifade özgürlüğü, yaratıcı ve eleştirel düşüncenin teşvikinin sağlanması ve ileriye götürülmesi. Gerek üniversitedevlet, üniversite-hükümet ilişkilerinin tanzimi, gerekse üniversiteler arasında danışma ve tartışmalarla EUA hedeflerine varılmasına çalışılıyor. Neden bu hedefler? Çünkü genç nesillerin iyi yetiştirilmesi, kültürlü olmaları, toplumu ileri götürecek fikir ve becerileri kazanmaları ancak böyle ortamlarda gerçekleşebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi birliğin kurucu üyelerinden. Kayyım rektörün, tamamen kendi başına, keyfi olarak ‘ben çıkıyorum’ yazısı yazması üniversite yönetiminin geldiği vahim noktayı gösteriyor. Rektör ‘Senede 4 bin 500 Avro aidat ödemek istemiyorum’ diyor. Dava bu keyfiliğe karşı açılmıştır. Mahkeme kararı bu keyfiliği yakalamış, açığa çıkarmış, ‘Tek başına bu kararı alamaz’ demiştir. Acaba bu kayyım yönetimden sorumlu üst makamlar şimdi ne yapacaktır?”

ÖZGÜRLÜK VE ÖZERKLİK

Boğaziçi Üniversitesi akadamemisyenleri tarafından yapılan açıklamada da İnci’nin EUA’dan ayrılma kararını tasarruf bahanesiyle gerekçelendirdiği hatırlatılarak şöyle dendi:

“Bu bağımsız kuruluşun son dönemde Türkiye’de akademik özgürlük ve özerklik hakkında endişelerini dile getiren çeşitli raporlar yayımladığı biliniyor. Naci İnci’nin üniversite kamusunu bilgilendirmeden, kurum içinde konuyla ilgili karar mercilerine danışmaya dahi gerek görmeden aldığı bu keyfî karar, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından yargıya taşınmıştı. İstanbul bölge mahkemesi, akademisyenlerin açtığı davada bu hafta aldığı kararla Naci İnci’nin kendi başına almış olduğu bu kararın iptaline karar verdi. Mahkeme, İnci’nin EUA başvurusunda önceden izlenmiş olan yönetsel prosedüre uymadığını ve ayrılma kararını Üniversite yönetim kuruluna danışmadan aldığını vurgulayarak dava konusu kararda ‘yetki’ unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına, yani İnci’nin bu konuda yetki sınırlarını aştığına hükmetti.

Bu tür önemli mahkeme kararları, kayyım idaresine yönelttiğimiz itiraz ve eleştirilerin şekilsel olmadığının, bütünüyle akademik, etik ve demokratik ilkelere dayandığının, yani mücadelemizde haklı olduğumuzun açık göstergesi.”