Naci İnci'den 'vandallık' açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektörlüğe karşı düzenlenen protestolar hakkında Türkiye yazarı Cem Küçük'e konuşan Naci İnci, makam aracının üzerine çıkılmasını 'vandallık' olarak değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı kararıyla Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'e konuştu.
'Üniversitede huzur istemeyen bir kesimin olduğunu' savunan İnci, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektörlüğe karşı düzenlenen protestolar sırasında makam aracının üzerine çıkılmasını 'vandallık' olarak değerlendirdi.
"Üniversitede huzur istemeyen bir kesim var. Arabanın üzerine çıkılmasıyla daha büyük bir şey hedefleniyor" ifadelerini kullanan İnci, "Peki yaptırımı yok mu, yani ceza veremiyor musunuz?" diye soran Küçük'e 'rektörün disiplin cezası veremediğini' söyledi.
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