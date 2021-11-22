Nagehan Alçı canlı yayında gerçek enflasyon oranını açıkladı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ülkede gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirdi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ülkedeki gerçek enflasyon oranıyla ilgili canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Habertürk yazarları Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin yer aldığı "HT Masa" adlı programda konuşan Nagehan Alçı, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.
Sık sık AKP'ye destek veren açıklamalarıyla bilinen Alçı, ülkede gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirdi. Alçı devamında gülerek maaşına yüzde 40 zam istedi.
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