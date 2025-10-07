Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nagehan Alçı’dan canlı yayında ‘nafaka’ isyanı

7.10.2025 09:51:00
2 yıl önce evliliklerini noktalayan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında nafaka krizi yaşanıyor. Alçı canlı yayında kendisine sorulan bir soru üzerine kendisine bağlanan nafakanın ödenmediğini söyledi.

2023 yılının ekim ayında İstanbul'da anlaşmalı şekilde boşanan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki 'nafaka krizi' sürüyor.

Boşanan çift, duruşmanın ardından "Dostça güzel bir şekilde bitirdik" açıklamasında bulunmuş ancak bir süre sonra Alçı'nın Kütahyalı'ya yönelik ifadeleri sosyal medyada gündem olmuştu. Alçı, Kütahyalı tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını da söylemişti.

Alçı, Ekol TV canlı yayınında kendisine yöneltilen “Senin gerçekten nafaka alamadığına inanmıyorlar. Ben dedim ki, ‘Almadı diye biliyorum" sözlerine “Buralara hiç girmeyelim. Nafaka kâğıt üstünde bizde de var ama hukuku tanımayana hukuk işlemiyor” ifadeleriyle yanıt verdi.

