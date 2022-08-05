'Nakit para getiriyorum' deyip, sandalyeleri çaldı

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:18

Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 1 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde, 4 şüpheli bir süre ürünlere baktıktan sonra 4 kamp sandalyesini kasaya götürdü.

İçeri giren iki kişi, ödemeyi kredi kartı ile yapacağını söylerken, bu sırada sandalyeler ile bekleyen kişi arkadaşlarının yanına döndü.

'NAKİT ALACAĞIM' DEDİ, KAÇTI

İçeride kalan kişi, sandalyelerin 120 lirasını karttan ödedikten sonra, geri kalan kısmı ödemek için "Nakit para alıp geleceğim" diyerek dışarı çıktı. Şüphelilerin geri dönmemesi üzerine polis merkezine giden iş yeri sahibi, şikayetçi oldu.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"GELMESİNİ BEKLEDİK, FAKAT GELMEDİ"

Olayı anlatan mağaza çalışanı S.Ö., "Müşteri 3 erkek, bir kız geldi. 2 erkek içeri girdi. 4 tane kamp sandalyesi aldılar. Bir tane de masa almışlardı, onu iptal ettiler. '120 lira karttan vermek istiyorum' dedi. Müdürüm karttan aldı. Arkadaşlarından nakit para alıp, geleceğini söyledi. Bu sırada kamp sandalyelerini alan kişi, dışarı çıktı. Ben fark etmedim. Gelmesini bekledik, fakat gelmedi" dedi.