İstanbul'da 4 iş yerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:35

İstanbul'da geçen cumartesi günü 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incleyen ekipler, şüphelilerin Volkan A.(30), Yusuf A.(22) ve Barış Ç.(23) olduklarını tespit etti. Ekipler, Barış Ç. Ve Yusuf A.'yı olayın yaşandığı gün öğlen saatlerinde Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Diğer şüpheli Volkan A. ise akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde gözaltına alındı.

Şüphelilerden Barış Ç.'nin 19 adet, Yusuf A.'nın 11 adet ve Volkan A. ise 3 adet suç kayıtları olduklarını öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış Ç. ile Volkan A. adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılırken, Yusuf A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.