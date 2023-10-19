Nakliyat-İş Sendikası İsrail'i protesto etti

Yayınlanma: 19.10.2023 - 20:52

Güncelleme: 19.10.2023 - 20:53

Bahçelievler Yeditepe Tır Parkı'nda DİSK/Nakliyat-İş üyeleri, Filistin ve Türk bayrağı sallayarak İsrail aleyhine slogan attı.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yaptığı basın açıklamasında, Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 13'üncü gününde devam ettiğini ve katledilen Filistinli sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Abluka altındaki Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 471 kişinin öldürüldüğünü anımsatan Küçükosmanoğlu, ölenlerin büyük kısmının çocuk, kadın ve sivil halktan olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın gözü önünde İsrail siyonizminin Hitler faşizmini aratmayan bir soykırıma giriştiğini değerlendiren Küçüosmanoğlu, "Uzun yıllardan beri Filistin halkı mücadele etmeye, bu alçakça saldırılar karşısında direnmeye devam ediyor. Şu anda İsrail siyonizmi en büyük desteği başta ABD emperyalizmi olmak üzere Avrupa Birliği emperyalistleri İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve diğerlerinden alıyor" dedi.

Emperyalistlerin İsrail siyonizmine her türlü desteği verirken aynı coğrafyadaki devletlerin Filistin halkıyla yeterince dayanışma içinde olmadığını ifade eden Küçüosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Filistin davası aslında bir anlamıyla insanlık davasıdır. Filistin'de katledilenler ve Filistin halkına zulmedenler hakkında başta İsrail siyonizmi olmak üzere tüm emperyalistlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Filistin halkıyla, Filistin işçi sınıfıyla, Filistin'deki sendikalarla her zaman dayanışma içerisinde olacağız. İsrail siyonizmiyle siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkilerin kesilmesi lazım."