Nakliyat-İş'ten 1 Mayıs’ta Taksim çağrısı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:29

Nakliyat-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacaklarına vurgu yapıldı.

"1 MAYIS'TA TAKSİM MEYDANI'NDA OLACAĞIZ"

Nakliyat-İş Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"1 Mayıs 2022’ye işsizlik ve pahalılık cehennemi ortamında, açlık ve yoksulluk tehdidi altında giriyoruz. Son 20 yılın en yüksek hayat pahalılığının yaşandığı yıllık enflasyon oranlarının yüzde 142’lere, TÜİK’e göre yüzde 61’e ulaştığı bu ortamda işçilerin, halkımızın reel ücretleri alım güçleri düşüyor, yoksullaşıyor. Sarı sendikacılığın egemen olduğu bu süreçte, yapılan toplu iş sözleşmeleri ile de işçi sınıfımızın yoksullaşması önlenemiyor.

Bu süreçte 1 Mayıs’lar daha da bir anlam ve önem kazanmaktadır. Bildiğimiz gibi kapitalizme, sömürüye karşı isyanın, direnişin ve mücadelenin adıdır. 2022 1 Mayıs’ında;Uzel Makina, Neo Trend Tekstil, Yemeksepeti, Pegasus, Tüvtürk, Şanlıurfa, Milas/ Çınartaş direnişçileri ve işyerlerinden gelen sendikamız üyeleri ile, yerli-yabancı parababaları düzenine, kapitalizme, emperyalizme,sarı sendikacılığa, güvencesiz çalışmaya, sefalet ücretlerine, taşeron cehennemine karşı 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Alanında Taksim Meydanı'nda olacağız!"