Nakşibendiliğin Müceddidiye kolu Türkiye’de vakıflaşmaya başladı: Kuruluşunu Cübbeli duyurmuştu

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan vakıf senediyle Nakşibendiyye tarikatına bağlı “İmam-ı Rabbani Hazretleri Vakfı” resmen kuruldu. Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu olan İmamı Rabbânî adına kurulan vakfın kurucusu da İmamı Rabbânî’nin torunu ve Afganistan’ın ilk cumhurbaşkanı Sıbğatullah Müceddidi’nin oğlu İsmettullah el-Müceddidi oldu. Vakfın; 16 Eylül 2024’teki açılışına ise İsmailağa cemaatinden ayrılan ve kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı.

Tarikat ve cemaatlere bağlı vakıflar; iktidarın alan açmasıyla Türkiye’de mantar gibi türüyor. Yasadışı bu yapılar; asliye hukuk mahkemelerinin oluru ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmiyete kaydetmesiyle yasallık sağlıyor. Bu yöntemle birçok tarikat ve cemaat devlet ve Avrupa Birliği’nden fon sağlama ve başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bakanlıklarla işbirliği yapabiliyor.

VAKFIN TESCİLİ 16 NİSAN’DA VERİLDİ

Bu kapsamda dün Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Resmi Gazete’den yayımlanan vakıf senetlerine göre; Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiye koluna bağlı olan ve tarikatın kurucusu İmamı Rabbani (Ahmed Serhendi 1564-1624) adını taşıyan “İmamı Rabbani Hazretleri Vakfı” kuruldu. Vakfın tescil kararını 16 Nisan’da İstanbul Küçükçekmece 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi verdi. İstanbul merkezli vakfın mal varlığı ise senette 550 bin TL olarak kaydedildi. Vakfın amacı ise; “Milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirilmesi, yardıma muhtaçların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi, bilimin ve ilimin desteklenmesi, eğitimin artırılması ve teşvik edilmesi, sanat ve kültürün geliştirilmesi” olarak açıklandı.

AÇILIŞINI CÜBBELİ AHMET DUYURDU

Vakıf kuruluşunu ise 16 Eylül 2024’te duyurdu ve yine 2024’te tescil kararı için mahkemeye başvurdu. Vakfın kuruluş duyurusuna ise kamuoyunda “Cübelli Ahmet Hoca” olarak tanınan ve İsmailağa cemaatinden ayrılan Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Ünlü; aynı tarihli sosyal medya paylaşımında vakıfla ilgili şu bilgileri açıkladı:

“Vakfı kuran İmâmı Rabbânî Hazretleri’mizin, İmâmı Mâsûm Hazretleri’nden gelen torunu İsmetullâh el-Müceddidî Hoca efendidir. Mecliste (kuruluş gününde toplanan grup) Abdülkadir Geylânî Hazretleri’mizin torunu ve Şâfiî fakîhi Ömer Ceylânî, Şam ulemâsından Süheybi Şâmî, Irak ulemâsından Abdünnâsır Cenâbî, Tunus ulemâsından Abdülmuiz el-Nutafî, Şam ulemâsından Abülkadir Huseyn, Cezâir ulemasından Zekeriyyâ el-Cezâirî, Müceddid Mahmûd Efendi Vakfı başkanı Muhammed Keskin Hoca efendi, Hüseyin Hilmi Işık Hocaefendinin talebelerinden Ramazan Ayvallı hocaefendi, Eski müftilerden ve Seyyidlerden Emin Arvâs Hocaefendi, Türkiyat Araştırmaları Hocası Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum Beyefendi ve Hayder Başkanı Mehmet Kaya Beyefendi gibi daha nice kimseler hâzır bulundu.”

İSMETULLÂH EL-MÜCEDDİDİ KİMDİR?

Vakfı kuran İsmetullâh el-Müceddidi (Vakıf senedindeki yazan şeklinde Asmat Ullah Mojaddedi); Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Sıbğatullâh el-Müceddidi’nin oğlu. Oğul Müceddidi’nin Nakşibendi tarikatının Halideye koluna bağlı İsmailağa cemaatiyle ve yakın zamanda cemaatten ayrılan Ünlü’yle yakın ilişkileri bulunuyor. Oğul Müceddidi; babasının Danimarka’da kurduğu İslam Merkezi’nin başkanlığını ve bir dönem Mısır merkezli cihatçı Müslüman Kardeşler Örgütü’ne bağlı Avrupa İslam Örgütleri Federasyonu’nun üyesi Danimarka İslam Konseyi’nin başkanlığını da yaptı.

NAKŞİBENDİYYE TARİKATI NEDİR?

Nakşibendiyye tarikatı İslamlık tarihinin en köklü ve yaygın tarikatlarından biri olup; 14’üncü yüzyılda Orta Asya’da Buhara’da kuruldu. Haber konusu Müceddidiye kolu ise 16’ıncı yüzyılda İmamı Rabbani tarafından Hindastan’da kuruldu. Müceddidiye kolunun 17’inci yüzyıldan beri Türkiye’de faaliyetleri bulunmaktadır.