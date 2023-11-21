Namık Tan dışişlerinde yapılan ‘siyasi atamaları’ eleştirdi: ‘Mesleki uygulamalara aykırı’

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

CHP grubu adına konuşan Namık Tan, bakanlık bütçesinin genel bütçeye oranının sürekli düştüğünü vurguladı ve “Dünyada siyasi gerilimlerin ciddi şekilde arttığı, Türkiye’nin dış ilişkilerinde çok yoğun bir gündeme sahip olduğu bir dönemde bu oransal düşüş bizler açısından son derece düşündürücü. Cumhurbaşkanlığı sarayının günlük harcamalarının, basın haberlerine göre yarım milyon doların üzerine çıktığı kaydedilmişken bakanlığınızın bütçesinin yıllar içerisinde düşmesinin sebebi nedir?” dedi.

Büyükelçiliklere, ağırlı olan meslek dışı kişilerin atanabileceğini söyleyen Tan, ABD’ye büyükelçi olarak atanan eski AKP Milletvekili Hasan Murat Mercan’a işaret ederek “Washington’a örneğin Muhtar Kent gibi bir kişinin yerine hangi gerekçeyle eski bir siyasetçiyi atamayı tercih ettiniz? Kişilik özelliklerini hiçbir şekilde sorgulayamayacağım bu siyasetçi yerine bakanlığınızdaki yetkin meslek memurlarından birini bu göreve getirmeyi hiç düşünmediniz mi” diye sordu.

SİYASİ ATAMA 22 OLDU

Tan, büyükelçiliklere mesleğin dışından gelen, siyasi atamayla belirlenmiş olanların sayısının 22’ye ulaştığını söyledi ve “Merkezde genel müdürlük seviyesindeki 30’a yakın makamın 10’u sizin de katkınızla meslek dışı kişiler tarafından yürütülüyor. Bu yaklaşım, bakanlığınızın yüzyıllara dayalı mesleki uygulamalarına aykırı” diye konuştu.

