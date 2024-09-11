Narin cinayetinde kan donduran iddia: Amca Salim Güran cesedi neden itirafçıya verdi?
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorgulama işlemleri devam ediyor. Cinayet şüphelisi amca Salim Güran'ın, Narin'in cansız bedenini neden Nevzat Bahtiyar'a verdiğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Diyarbakır Bağlar’ın Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 sonra cesedi bulunan Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.
Aralarında anne, baba ve 2 abisinin de bulunduğu şüphelilerin sorgusu ise sürüyor. Dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedini yok etme karşılığında 200 bin TL'ye anlaştığını belirtmişti.
İtirafçı Bahtiyar, amca Salim Güran bana, "Arif'in kızı Narin'i öldürdüm. Bu cesedi yok et. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diye tehdit ettiğini iddia etmişti.
Amca Salim Güran'ın iddiaya göre Nevzat Bahtiyar'ı seçmesinin sebebi olarak da sıvacı ve duvar ustası olduğu öğrenildi.
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Salim Güran'ın yakınları soruşturma kapsamında verdikleri bilgide, "Bahtiyar'ı seçmesinin tek sebebi olabilir. O da sıvacı ve duvar ustası olduğu için cesedi kimsenin bulamayacağı gibi saklayacağı ve yok edeceği içindir" dedikleri öğrenildi.
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