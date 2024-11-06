Narin Güran cinayetinde 4 sanık yarın hakim karşısına çıkacak... Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:40

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:46

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Taşvantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolması haberinin ardından başlatılan arama çalışmalarının 19’uncu gününde 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu tutuklu 4 şüpheli hakkında ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

22 TANIK HAKKINDA DURUŞMAYA 'ZORLA GETİRME' KARARI

Başsavcılığın hazırladığı iddianameyi 21 Ekim günü kabul eden Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tensip zaptında, soruşturma dosyasında ifadeleri bulunan tanıklar Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy için zorla getirilme emri çıkarılması ve baba Arif Güran’ın ise ''müşteki'' sıfatıyla sisteme kayıt edilmesi ve hakkında zorla getirme emri düzenlenmesi yer almıştı.

50 BARO BAŞKANI DURUŞMAYI TAKİP EDECEK

Narin Güran cinayetine ilişkin davanın yarın görülecek duruşmasına, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Baroları Birliği öncülüğünde 50 baro başkanı, DEM Parti milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruşu temsilcilerinin katılması bekleniyor.