Narin Güran cinayetinde 'aile meclisi' ayrıntısı: Her gün toplantı yapmışlar!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 09:54

Güncelleme: 13.09.2024 - 09:54

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

'SALİM GÜRAN, SAAT KONUSUNDA TALİMAT VERDİ'

Halk TV muhabiri Ferit Demir, savcılık sorgularından bazı zanlıların itiraflarda bulunduğunu söyledi.

Demir, "Bunlar soruşturmayı değiştirecek cinsten itiraflardır. Narin'in saat 15.15'ten sonra evine gidip katledildiği artık bir gerçek. Jandarma kayıtlarında Narin'in saat 17.40'ta amcası Hüseyin Güran'ın evine gittiği defalarca belirtilmişti ama bunun bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Narin'in kuzeni Birsen Güran sorguda, saat 14.00'te evlerine geldiğini itiraf etti. Neden saatin 17.40 dedikleri sorulduğunda; tutuklu amca Salim Güran'ın bütün aileye 'Saat olarak 17.40'ı söyleyin' dediği itiraf edildi. Bütün ailede organize bir yalan ve kötülük söz konusu" dedi.

'ODAYA CEP TELEFONU YA DA DİJİTAL BİR CİHAZ KOYMUYORLAR'

Aile üyelerinin Güran'ı arama çalışmaları başlamasının ardından toplantılar yaptığını belirten Ferit Demir, "Aile meclisi Narin'in kaybolduğu ilk günden itibaren her akşam toplandı. Toplandıkları alana da cep telefonu ya da dijital bir cihaz koymuyorlar. Bu kadar da bilinçli bir toplantı. O toplantıda da kararlar alınmış ve yayılmış. Savcı sorduğunda 'Biz kendi aramızda nasıl bir arama yapacağız diye toplanıyorduk' diyorlar. Oysa hiçbiri bir aramaya katılmıyor" ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın kaybolduğu gün ailedeki erkeklerin davetiye dağıttığını aktaran Demir, "Köydeki bütün erkeklere davetiye dağıtma görevi veriliyor. Sadece muhtar tutuklu amca Salim Güran'a bu görevi almıyor. Bunun nedeni de köyden hiç ayrılmamasını sağlamakmış" diye konuştu.