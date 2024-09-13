Narin Güran cinayetinde Salim Güran'ın ses kaydı ortaya çıktı: 'Ramazan, kız öldü mü yaşıyor mu?'

Salim Güran'ın Narin Güran soruşturmasına giren dikkat çekici ses kaydı ortaya çıktı. Güran'ın bu ses kaydında bir işçisine "Kız öldü mü yaşıyor mu" dediği duyuldu.

Narin Güran cinayetinde Salim Güran'ın ses kaydı ortaya çıktı: 'Ramazan, kız öldü mü yaşıyor mu?'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 08:58

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor.

ANNE VE AĞABEY DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran’ın da bulunduğu 8 kişi sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

'DEMEK SAĞ TESLİM EDİLMİŞ'

Narin'in amcası Salim Güran'ın, tutuklamaya sevk edilen işçisi Ramazan Atasoy'la yaptığı dikkat çekici bir konuşma ortaya çıktı.

Tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan’a “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.

Gazeteci Ferit Demir, o ses kaydının önemini Halk TV'ye şöyle anlattı:

"Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü, yaşıyor mu?' dediği duyuldu.

Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."


Etiketler: #Narin Güran #salim güran

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