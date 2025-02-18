Narin Güran cinayetinde Hediye Güran ve Ramazan Atasoy'un tahliyesi böyle karşılandı

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran’ın işçisi 16 yaşındaki Ramazan Atasoy'un cezaevinden çıkarken Güran ailesi tarafından karşılandı.

Narin Güran cinayetinde Hediye Güran ve Ramazan Atasoy'un tahliyesi böyle karşılandı
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:25

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu.

Hazırlanan iddianamelerde, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

GÜRANLAR KARŞILADI

Tutuklu şüphelilerden ve cinayetin kilit isimlerinden olduğu değerlendirilen Hediye Güran ve amca Salim Güran’ın işçisi 16 yaşındaki Ramazan Atasoy'un tahliyesine karar verildi.

Ağlayarak cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.


Etiketler: #Narin Güran #Hediye Güran #Ramazan Atasoy

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